В Казани благоустроили двор возле дома №75г по улице Габдуллы Тукая

Во дворе появилась детская площадка с качелями, горкой и песочницей. Фото: Мэрия Казани

В Казани по региональной программе «Наш двор» завершено благоустройство дворовой территории возле дома №75г по улице Габдуллы Тукая. Итог работ осмотрел мэр города Ильсур Метшин.

Здесь на площади 2,7 тысячи квадратных метров уложили дорожное покрытие, установили скамейки и урны, сделали освещение и парковку на 96 мест, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Мы радуемся. Двор, конечно, стал неузнаваемый», — поделилась впечатлениями председатель правления ТСН Эльза Залялеева.

Во дворе появилась детская площадка с качелями, горкой и песочницей. Кроме того, жильцы теперь могут заниматься на спортивной зоне с шведской стенкой, турниками, брусьями и баскетбольными кольцами.

Ранее стало известно, когда завершится реконструкция Юнусовской площади в Казани.

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