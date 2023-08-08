В Татарстане для «Движения первых» проведут свой рок-фестиваль

Движению важно присутствовать везде, где есть молодежь. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Татарстане в 2023 году для «Движения первых» планируют провестит свой рок-фестиваль. Об этом на брифинге сообщил помощник главы республики Тимур Сулейманов.По его словам, вдохновили на эту идею ребята из Муслюмова, которые провели свой рок-фестиваль. У участников очень разные вкусы и поэтому движению важно присутствовать везде, где есть молодежь.

Отметим, о создании «Движение первых» подписал указ президент России Владимир Путин в 2022 году. Татарстанскую организацию возглавляет экс-глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.

Напомним, в Татарстане 60 детских садов войдут в пилотный проект «Движения первых».

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