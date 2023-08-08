Власти Казани судились с охранниками из-за частной платной стоянки

Городские власти потребовали освободить самовольно используемую муниципальную землю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет земельных и имущественных отношений Казани подал в суд на частную охранную организацию «Одиссей-Казань». Городские власти потребовали освободить их самовольно используемый участок возле Чеховского рынка.

Отдел муниципального земельного контроля еще в ноябре 2020 года проверил этот участок и установил, что там работает круглосуточная платная автостоянка. При это представитель охранной организации с требованиями властей освободить территорию не согласился.

Частная платная парковка находится во дворах за зданием управления по вопросам миграции МВД по Татарстану на Чехова, 6. Она представляет собой вытянутый в длину охраняемый и огороженный земельный участок общей площадью в 2,2 тысячи квадратных метров.

В результате Арбитражный суд Татарстана отклонил иску Комитета, указав на то, что материалы дела не имеют доказательств, что спорное ограждение и будка используются охранниками.

Напомним, ранее суд оставил пожизненный приговор Галявиеву, напавшему на гимназию №175 в Казани.

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