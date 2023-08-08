В Казани выросли продажи обручальных колец

Пик продаж пришелся на июнь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ювелирный бренд SOKOLOV проанализировал продажи обручальных колец в разных регионах России и составил «обручальный индекс» российских городов. Индекс показывает число обручальных колец, купленных с января по июнь 2023 года, на тысячу жителей города.

Согласно данным продаж за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на обручальные кольца в Казани вырос на 9%, а средний чек увеличился на 18%. Больше половины жителей города (62%) предпочитают золото, причем чаще всего выбирают именно красное (49%), затем – белое (34%).

По данным Аналитического Центра SOKOLOV, Казань заняла 12 место в списке лидеров по покупкам обручальных колец. Здесь индекс составил 1,5 – именно столько изделий было куплено на каждую 1 000 жительницу города. Также Казань заняла восьмое место среди регионов с самым низким средним чеком - средняя цена составила 9 973 рублей, а пик продаж в городе пришелся на начало лета - июнь.

Лидерами же по покупкам обручальных колец стали москвичи. Более половины (66%) жителей столицы выбирают украшения из золота. По среднему чеку на обручальные кольца Москва заняла третье место среди других регионов – средняя цена составила 11 877 рублей, а пик продаж там также пришелся на июнь.

На втором месте в «обручальном индексе» оказалась Тюмень. В этом городе большая часть продаж тоже пришлась на июнь. Более половины (57%) жителей Тюмени предпочитают золото, а средний чек на кольца составил 10 372 рублей, что всего на 2% меньше, чем в среднем по стране.

Замыкают тройку лидеров сразу два города – Екатеринбург и Ярославль, на каждую 1000 жителей города здесь было куплено по 2,5 обручальных кольца. Активнее всего горожане покупали украшения в июне. В Ярославле на долю продаж золота пришлось свыше половины от всех покупок (54%), а в Екатеринбурге этот металл оказался менее популярным (46% продаж). В среднем обручальные кольца ярославцы покупают за 10 372 рубля. В столице Урала средний чек оказался выше (4 место) – 11 644 рублей.

Также в ТОП-5 городов по «обручальному индексу» вошел Санкт-Петербург с показателем 2,3. Пик продаж в городе пришелся на конец весны – май. Интересно, что петербуржцы покупают самые дорогие обручальные кольца в стране – их средняя цена составила 13 504 рублей.

Последние строчки рейтинга «обручального индекса» заняли Волгоград (0,4), Омск (0,6) и Саратов (0.9). Причем омичи оказались самыми экономными в вопросе выбора обручальных колец – здесь средний чек составил 6 947 рублей – это в 1,5 меньше, чем в среднем по стране. Волгоградцы тратят на кольца в среднем 9 484 рублей, а саратовцы – 10 628 рублей.