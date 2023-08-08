В вагонах установили телевизоры, работает система климат-контроля. Фото: Иван ВИСЛОВ

За год между Казанью и Нижним Новгородом пассажиропоток вырос в четыре раза. За этот период перевезли более 260 тысяч человек, сообщает пресс-службе Миндортранса Татарстана.

Путешествие между двумя городами осуществляется благодаря подвижному составу, который оснащен системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, туалетными комнатами, видеонаблюдением и телевизорами, а также имеется детский уголок с манежем. Также в вагончиках имеются места для людей с ОВЗ.

Отметим, 4 августа 2022 года состоялся торжественный запуск первой пары поездов Казань - Нижний Новгород - Казань. Через три месяца их количество увеличили.

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