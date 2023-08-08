В Татарстане велосипедист попал под колеса трактора и был насмерть раздавлен

В обстоятельствах произошедшего разбираются госавтоинспекторы. Фото: ГИБДД Татарстана

В этот вторник, 8 августа, в Кукморском районе на втором километре дороги Мамадыш - Кукмор - Асан Елга произошло смертельное ДТП. Водитель трактора «Беларус» совершил наезд на 60-летнего велосипедиста, сообщает ГИБДД Татарстана.

«По предварительным данным, мужчина на двухколесном транспорте ехал по встречной полосе движение, он не справился с управлением и упал под колеса прицепа трактора», - отметил в ведомстве.

Велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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