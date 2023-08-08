«Мечты сбываются»: Рустам Минниханов о строительстве моста через Волгу на трассе М-12

Стыковка моста была завершена раньше срока. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Во вторник, 8 августа, в Татарстане строители раньше срока завершили стыковку моста через Волгу на трассе М-12. Раис республики Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии.

«Мечты сбываются! Это самый масштабный проект в дорожном строительстве республики», — заявил в своем telegram-канале глава Татарстана.

Берега Верхнеуслонского и Лаишевского районов республики соединили 45 тысяч тонн металла. Рустам Минниханов отметил, что теперь строители будут работать дальше и постараются к концу года открыть движение по трассе М-12 из Москвы до Казани.

Ранее стало известно, когда в Казани завершится ремонт моста «Миллениум».

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