В Казани впервые состоится «Забег Супергероев»

Яркое тематическое мероприятие для всей семьи «Забег Супергероев», 0+ пройдет 13 августа в Горкинско-Ометьевском лесу. Начало программы в 12.00.

Всех гостей праздника ждет яркая шоу-программа, сотни супергероев, розыгрыш призов, интерактивные локации с мастер-классами, бумажная дискотека и море развлечений для детей. А также сам забег на дистанцию 850 метров, где каждый участник получит медаль супергероя.

Участие в мероприятии бесплатное!

От вас нужен только образ любого супергероя, можно даже выдуманного.

Достаточно даже самого простого образа, например маска + плащ или супергеройская футболка.

Дети могут бежать вместе с родителями, время, за которое Вы преодолеете дистанцию, не имеет значения, потому что медаль достанется всем!

Подробнее о мероприятии в группе «Забег Супергероев»