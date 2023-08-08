В Набережных Челнах движение под мостом через реку Мелекеску откроют 12 августа

Ход работ на городских объектах проверил Наиль Магдеев. Фото: пресс-служба мэра Набережных Челнов

Во вторник, 8 августа, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осмотрел городские объекты. Одним из первых стало место строительства разворота под мостом через реку Мелекеска. Там движение транспорта откроется уже 12 августа, сообщает пресс-служба администрации татарстанского автограда.

Наиль Магдеев также побывал в парке культуры и отдыха в поселке ГЭС, проверил как продвигается капремонт дорог на улице Гидростроителей и благоустройство подземного пешеходного перехода у ДК «Энергетик».

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