Из общего количества 23,5 тысячи заявлений поступило в КФУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В крупные вузы Казани поступило более 25 тысяч заявлений от иностранцев. Речь идет о КФУ, КНИТУ-КАИ и КГЭУ, сообщает пресс-служба мэрии города.

Из общего количества 23,5 тысячи заявлений пришло в КФУ. При этом интересе к учебе в столице Татарстана чаще всего проявляют жители ближнего зарубежья. Так, абитуриентами КФУ стали представители из 65 стран. А в КНИТУ-КАИ подали заявки из 20 стран. Еще 230 заявлений от иностранцев поступило в КГЭУ.

Напомним, в Казани 90 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Чаще всего школьники получали наивысшую оценку по литературе и русскому языку.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram