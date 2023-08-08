Организатором фестиваля выступает Национальная библиотека Татарстана. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани на организацию фестиваля «ЛитЛето» выделят 1,9 миллиона рублей. Мероприятие пройдет на Кремлевской набережной 9 сентября. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в обязанности подрядчика войдут строительство сцены, предоставление звукового и светового оборудования, организация примерки для артистов и стульев для 600 гостей. Также он должен создать необходимые условия для концерта хедлайнера фестиваля Петр Налича и его команды.

Отметим, организатором фестиваля выступает Национальная библиотека Татарстана. Мероприятие начнется в 17.00 и продлиться до 21.00.

Напомним, в Казани 8 и 9 сентября пройдет международный фестиваль «СоТворение».

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