В Татарстане из-за жары зафиксирован рекорд потребления электроэнергии

Новое значение максимума зафиксировано в 15:00 при среднесуточной температуре +24,4 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане из-за жары 7 августа зафиксирован максимум потребления электроэнергии. Этот показатель составил 4,2 тысячи МВт, что на 29 МВт выше прошлогоднего рекорда, сообщает сайт «Системного оператора энергетической системы».

Новое значение максимума зафиксировано в 15.00 при среднесуточной температуре +24,4 градусов. Несмотря на это энергосистема функционируют стабильно

Отметим, 7 августа максимумы потребления электричества были достигнуты в 17 регионах России.

Напомним, в Казани в микрорайоне Азино открыли новую цифровую энергоподстанцию.

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