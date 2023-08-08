Приговор экс-главе Тукаевского района отменили и отправили на пересмотр

Сам бывший чиновник до сих пор настаивает на своей невиновности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляции по приговору экс-главе Тукаевского районе Ленара Авзалова. За злоупотребление должностными полномочиями его обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Сам бывший чиновник и его адвокат настаивали на полном оправдании, а прокуратура, в свою очередь, - на реальном сроке в колонии. В итоге приговор по злоупотреблению был отменен, а дело отправлено на пересмотр в Тукаевский районный суд.

Напомним, Авзалова задержали в 2021 году за то, что он в угоду местной фирмы, работавшей по муниципальному контракту, уговорил глав 16 сельских поселений Тукаевского района, которым руководил, подписать фиктивные акты. В них было указано, что подрядчик произвел в населенных пунктах побелку и обрезку деревьев, чего на самом деле не было. Фирма за это незаконно получила 1,5 миллиона рублей. Ее руководителя тоже задержали и приговорили к штрафу на 50 тысяч рублей.

В ходе расследования этого дела, Ленару Авзалову припомнили его работу в одном из филиалов «Россельхозбанка». Ему вменили вывод из под залога имущества, благодаря чему финансовой организации, как утверждалось, был причинен ущерб на более чем 4 миллиона рублей. На суде за это ему также назначили штраф, но его отменили за давностью описанных событий.

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