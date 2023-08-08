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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:25

Приговор экс-главе Тукаевского района отменили и отправили на пересмотр

Дело экс-главы Тукаевского района о фиктивной побелке деревьев отправили на пересмотр
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сам бывший чиновник до сих пор настаивает на своей невиновности.

Сам бывший чиновник до сих пор настаивает на своей невиновности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляции по приговору экс-главе Тукаевского районе Ленара Авзалова. За злоупотребление должностными полномочиями его обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Сам бывший чиновник и его адвокат настаивали на полном оправдании, а прокуратура, в свою очередь, - на реальном сроке в колонии. В итоге приговор по злоупотреблению был отменен, а дело отправлено на пересмотр в Тукаевский районный суд.

Напомним, Авзалова задержали в 2021 году за то, что он в угоду местной фирмы, работавшей по муниципальному контракту, уговорил глав 16 сельских поселений Тукаевского района, которым руководил, подписать фиктивные акты. В них было указано, что подрядчик произвел в населенных пунктах побелку и обрезку деревьев, чего на самом деле не было. Фирма за это незаконно получила 1,5 миллиона рублей. Ее руководителя тоже задержали и приговорили к штрафу на 50 тысяч рублей.

В ходе расследования этого дела, Ленару Авзалову припомнили его работу в одном из филиалов «Россельхозбанка». Ему вменили вывод из под залога имущества, благодаря чему финансовой организации, как утверждалось, был причинен ущерб на более чем 4 миллиона рублей. На суде за это ему также назначили штраф, но его отменили за давностью описанных событий.

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