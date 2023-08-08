В Татарстане на ремонт и строительство дорог направят 86,6 миллиарда рублей

Из общей суммы 28,5 миллиарда рублей направят на строительство дороги Алексеевское - Альметьевск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в 2023 году на ремонт и строительство дорог направят 86,6 миллиарда рублей. Это на 19,4 миллиарда рублей больше, чем за прошлый год, сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин. По его словам, в общий объем финансирования включены деньги, которые поступили в виде опережающих кредитных средств региона. Эта сумма составила в размере 8,2 миллиарда рублей.

Кроме того, из общей суммы 28,5 миллиарда рублей направят на строительство дороги Алексеевское - Альметьевск. Еще 14,7 миллиарда рублей уйдут на нацпроект «Безопасные качественные дороги». А 13,7 и 15,9 миллиарда рублей выделят на строительство/реконструкцию и капремонт дорог соответственно.

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

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