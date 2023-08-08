В Набережных Челнах автобус №26 будет курсировать по новому маршруту

Маршрут автобуса №26 изменится с 13 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах с 13 августа автобус №26 будет курсировать по новому маршруту. Теперь он будет заходить в район речпорта и доезжать до Сидоровки, сообщает управление информполитики города.

Автобус №26 начнет движение по следующей схеме: остановка «Мясокомбинат» - Замелекесье - ЗЯБ - проспект Мира - проспект Вахитова - улица Шамиля Усманова. В обратном направлении точками остановки автобуса станут: улица Шамиля Усманова - 51 комплекс - проспект Чулман - проспект Мира - Сармановский тракт - проспект Гостева - остановка «Мясокомбинат».

Напомним, в Набережных Челнах с улиц уберут автобусы ЛИАЗ, которым уже более 10 лет. Автопарк города местные власти планируют обновить до 2025 года.

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