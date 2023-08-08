Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане за II квартал 2023 года повысили минимальный потребительский бюджет на 215 рублей. Теперь этот показатель составляет 22,1 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В мае минимальный потребительский бюджет за I квартал текущего года составлял 21,8 тысячи рублей. По сравнению с IV кварталом 2022-го он увеличился на 663 рубля.

Отметим, минимальный потребительский бюджет - расходы потребителей на приобретение товаров и услуг, удовлетворяющих их главные физиологические, социальные и культурные запросы.

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