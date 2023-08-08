В Татарстане на создание девяти фильмов потратят семь миллионов рублей

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации республики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в 2023 году на создание девяти фильмов потратят семь миллионов рублей. Победители конкурса получат субсидию на полный цикл производства, сообщает Минкультуры республики.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации республики. Будут представлены такие жанры фильмов, как документальное, игровое и анимационное. Так, полмиллиона рублей выделят по номинациям «Учись у героев Отчизну защищать», «Молодые композиторы Татарстана», «Личность эпохи» или «Событие века».

Кроме того, миллион рублей получат за документальный полнометражный фильм про исследование самобытности пяти районов региона, приуроченный к Году национальных культур и традиций в Татарстане. Также это коснется анимационного кино, посвященного культуре народов республики. А два миллиона рублей выиграет фильм, направленный на пропаганду общечеловеческих ценностей.

Отметим, заявки на конкурс принимаются с 1 по 5 сентября. Также нужно приложить синопсис, сценарий, смету кинопроекта, презентацию и видеоролик кинокартины. 7 сентября состоится презентация работ.

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