В Казани парки Победы и Горького могут перестать быть особо охраняемыми

Комитет внешнего благоустройства Казани до 1 марта 2024 года должен подготовить решение о создании ООПТ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани территории «Парк Победы» и «Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького» могут перестать быть особо охраняемыми зонами. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Причиной такого решения стало отсутствие у исполкома города полномочий по принятию решений о создании ООПТ местного значения в соответствии c Экологическим кодексом Татарстана. Также это связано с недостаточностью «экологического обоснования» при создании особо охраняемых природных территорий на данных участках и протестом Казанского межрайонного природоохранного прокурора.

Отметим, Комитет внешнего благоустройства Казани до 1 марта 2024 года должен подготовить решение о создании ООПТ «Парк Победы» и «Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького».

Напомним, в Татарстане за пять лет заповедный фонд увеличился на 25%.

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