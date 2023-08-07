В Казани работы по республиканской программе «Наш двор» выполнены на 76%

В фокусе внимания, в том числе, находится соблюдение нормативов по ширине проездов и тротуаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Республиканская программа «Наш двор» в Казани выполнена на 76% от запланированного на 2023 год. Уже благоустроены 169 придомовых территорий, на еще 224 работы продолжают идти, сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«В фокусе внимания находится соблюдение баланса парковочных мест, зеленых зон, детских площадок и нормативов по ширине проездов и тротуаров», – отметил Куляжев.

Напомним, в 2023 году в республиканскую программу были включены 473 придомовые территории Казани.

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