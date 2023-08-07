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НовостиОбщество7 августа 2023 17:01

В Казани работы по республиканской программе «Наш двор» выполнены на 76%

Удалось благоустроить еще 169 придомовых территорий
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В фокусе внимания, в том числе, находится соблюдение нормативов по ширине проездов и тротуаров.

В фокусе внимания, в том числе, находится соблюдение нормативов по ширине проездов и тротуаров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Республиканская программа «Наш двор» в Казани выполнена на 76% от запланированного на 2023 год. Уже благоустроены 169 придомовых территорий, на еще 224 работы продолжают идти, сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«В фокусе внимания находится соблюдение баланса парковочных мест, зеленых зон, детских площадок и нормативов по ширине проездов и тротуаров», – отметил Куляжев.

Напомним, в 2023 году в республиканскую программу были включены 473 придомовые территории Казани.

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