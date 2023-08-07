В метро Казани появились схемы с указанием новых станций

В метро Казани появилась обновленная схема станций. Фото: metshin.ru

В вестибюлях и вагонах метро Казани появилась его обновленная схема с учетом строящейся второй ветки и станций на ней. Так, красным отображены действующие станции, а также маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов.

«Синей же пунктирной линией изображены четыре строящиеся станции второй линии метрополитена - «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар», - сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Обновленную схему можно увидеть вестибюлях и вагонах. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Там также отметили, что на существующих станциях метро улучшается система навигации. Речь идет о нумерации сходов и указателях направлений.

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