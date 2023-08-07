В Семейном доме в Казани прошла встреча с Хамзатом Хасбулатовым, основателем Благотворительного фонда

Фото: Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

В Казани «Дом вдали от дома» посетили те, кто стоял у истоков основания «Дома» - Хамзат Хамидович Хасбулатов, Рафис Тимерханович Бурганов, Рашид Изахетдинович Фасхутдинов, Зуфар Худжатович Ганеев, Фуат Магафурович Рафинов, Алексей Александрович Филиппенко, Надежда Александровна Погуляй.

Гости поздравили Семейный дом с 10-летием и еще раз вспомнили, с чего начинался один из самых больших проектов благотворительного фонда «Семья вместе». «Помню, каким важным событием стало открытие этого замечательного «Дома». Тогда мы только представляли, а сейчас уже видим его важность и ценность для семей, проживающих здесь», – подчеркнул Хамзат Хамидович Хасбулатов, основатель благотворительного фонда.

«Когда попадаешь сюда, сразу чувствуешь другую атмосферу – здесь нет белых халатов. Безусловно, работа врачей и всего медицинского персонала – это большой вклад в процесс выздоровления ребенка, но хочется проходить этот путь с наименьшим стрессом для своего любимого малыша. И «Дом вдали от дома» помогает в этом, давая семьям возможность чувствовать эту теплую, домашнюю атмосферу», – поделилась своими эмоциями Юлия Алтынгараева, мама, вместе со своим сыном прошедшая путь лечения.

«Да, сюда так и просятся слова «я в домике», потому что в «Доме вдали от дома» ощущаешь себя в безопасности, как в крепости, – добавил Рафис Тимерханович Бурганов, ректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, – это уникальный проект, и все, кто так или иначе становится частью его истории, совершают большое дело».

В Семейном доме в Казани проживают семьи, чьи дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице. В основном, это маленькие пациенты отделения онкогематологии. Но открывшийся онкоцентр, о котором рассказала Надежда Александровна Погуляй, заместитель главного врача ДРКБ МЗ РТ, дал возможность «Дому» принимать в своих стенах также детей, проходящих лечение в других отделениях больницы.

Гости «Дома» познакомились с мамами и папами, проживающими в «Доме вдали от дома». Родители поделились своими историями и отметили, как важно для Семейного дома то, что его поддерживают 10 лет.

«Это действительно уникальный и важный проект. Хочется выразить благодарность Юлие, директору «Дома», и всем менеджерам за их труд и пожелать только приумножения достигнутых успехов. А родителям – сил и скорейшего выздоровления вашим детям. Здесь, конечно, чувствуешь себя как дома – но хочется пожелать находиться здесь как можно меньше дней и поскорее вернуться домой», – пожелал Хамзат Хамидович Хасбулатов.

Гости успели обсудить и предстоящий XIII Благотворительный турнир по гольфу на Кубок Раиса Республики Татарстан, социальным партнером которого уже традиционно стал «Дом вдали от дома». «Можно сказать, что именно с Вас, Хамзат Хамидович, и началось наше участие в этом проекте. Хочется в этом году снова увидеть Вас среди гостей гольф-турнира», – отметила Юлия Маркова.