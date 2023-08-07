В Чувашии введен режим ЧС для ликвидации последствий града и урагана

Режим ЧС необходим для того, чтобы в короткие сроки довести деньги для восстановления объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Чувашии Олег Николаев ввел режим ЧС на территории республики для ликвидации последствий града и шквалистого ветра, прошедших 28-29 июля. Это необходимо для того, чтобы в короткие сроки довести деньги для восстановления объектов.

Вместе с тем завершилась проверка действий ответственных лиц, которые получили сообщение от «112» и не организовали своевременный выезд спецслужб для помощи пострадавшим при крушении катера на Волге.

«Все виновные будут наказаны по всей строгости закона», — заявил Олег Николаев в своем telegram-канале.

Напомним, во время шторма в Чувашии затонул катер с 10 пассажирами на борту. В результате трагедии погиб шестимесячный младенец, позже было найдено тело 8-летнего мальчика и капитана судна.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram