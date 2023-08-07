Стали известны имена победителей фотоконкурса «Мое лето» от «Комсомольской правды» в Казани

Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте «Комсомольской правды» в Казани прошел фотоконкурс «Мое лето». Наши читатели голосовали за лучший снимок этого лета. И вот голосование закрыто, и мы объявляем имена победителей.

Первое место заняла фотография Татьяны Тюркай, которое набрало 430 голосов. Она получает в качестве приза колье бренда Sokolov.

Второе место редакция присудила Лейсан Хасановой, чье фото набрало 281 голос. Она получит серьги бренда Sokolov.

Поздравляем наших победителей! Вскоре мы свяжемся с ними и расскажем, как забрать свой приз.