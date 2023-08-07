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НовостиПроисшествия7 августа 2023 13:15

В Татарстане машина перевернулась на скорости, пострадали женщина и ребенок

В Чистопольском районе Татарстана в ДТП пострадали два человека, в том числе один ребенок, жизнь которого спасло детское автокресло
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Использование ремней безопасности при опрокидывании повышает шансы на выживание в 5 раз.

Использование ремней безопасности при опрокидывании повышает шансы на выживание в 5 раз.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье, 6 августа, водитель машины Opel превысил скорость. Иномарка вылетела с дороги перевернулась в кювет. В результате аварии два пассажира получили травмы - женщина и годовалый ребенок, сообщает ГИБДД Татарстана.

Там считают, что смертельного исхода удалось избежать благодаря тому, что в салоне автомобиля все были пристегнуты, а ребенок перевозился в детском автокресле.

В Госавтоинспекции также напомнили, что использование ремней безопасности при опрокидывании повышает шансы на выживание в 5 раз.

Ранее в Татарстане в ДТП с трактором погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок.

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