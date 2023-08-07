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НовостиОбщество7 августа 2023 12:42

В Татарстане отмечается температура на 5-7 градусов выше многолетних значений

Жара на этой недели достигнет +33 градусов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Значительных осадков не ожидается.

Значительных осадков не ожидается.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Татарстан, как и большая часть Европейской территории России, находится под влиянием обширного антициклона. В связи с этим в республике держится жаркая сухая погода.

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что среднесуточные температуры воздуха на 5-7 градусов выше многолетних значений. В ближайшие дни, 8-10 августа, столбики термометров достигнут +33 градусов. Ночью будет от +12 до +19 градусов.

В конце недели, 11 и 12 августа, сохранится жаркая погода с температурами от +28 до +33 градусов. Значительных осадков не ожидается.

Ранее доцент КФУ рассказал, каким будет август в Татарстане.

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