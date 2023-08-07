Жительницу Татарстана осудили за участие в «ИГИЛ»*

Женщина была задержана в июне 2022 года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительницу Буинска приговорили осудили за участие в деятельности террористической организации «ИГИЛ»*, сообщили в УФСБ по Татарстану.

«Женщина получила наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», - отметили в управлении.

Жительница Буинска была задержана еще в июне 2022 года на территории Ульяновской области. Тогда выяснилось, что она принимала участие в деятельности незаконного вооруженного формирования в Сирии.

*признана террористической организацией, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

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