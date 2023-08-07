Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 10:58

Жительницу Татарстана осудили за участие в «ИГИЛ»*

Жительницу Татарстана за участие в «ИГИЛ»* приговорили к пяти годам колонии
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Женщина была задержана в июне 2022 года.

Женщина была задержана в июне 2022 года.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительницу Буинска приговорили осудили за участие в деятельности террористической организации «ИГИЛ»*, сообщили в УФСБ по Татарстану.

«Женщина получила наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», - отметили в управлении.

Жительница Буинска была задержана еще в июне 2022 года на территории Ульяновской области. Тогда выяснилось, что она принимала участие в деятельности незаконного вооруженного формирования в Сирии.

*признана террористической организацией, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram