В Набережных Челнах с улиц уберут автобусы ЛИАЗ, которым уже более 10 лет

Парк автобусов обновляется постепенно. Фото: nabchelny.ru

В этот понедельник во время аппаратного совещания в исполкоме Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев заявил, что обновление парка автобусов будет идти до 2025 года. На маршруты постепенно вводится новый транспорт большой вместимости.

Градоначальник также отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы убрать с улиц Набережных Челнов старые автобусы ЛИАЗ, которым уже более 10 лет. По словам Магдеева, их можно продать другим городам.

Напомним, что город также намерен полностью отказаться от маршруток в пользу именно автобусов большой вместимости.

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