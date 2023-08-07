В Набережных Челнах «Булгарпиво» снова попал в список должников

Долг превысил 1,1 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот понедельник, 7 августа, на аппаратном совещании в исполкоме Набережных Челнов рассматривали вопрос наполнения консолидированного бюджета города. В список должников вновь попала компания «Булгарпиво». Общий ее долг вырос до 1,1 миллиарда рублей.

Мэр города Наиль Магдеев задался вопросом, почему во время жары, когда пивзавод должен больше получать денег за продажу своей продукции, в бюджет города ничего не поступает. Напомним, история с долгами «Булгарпиво» тянется уже девятый год кряду.

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