В Казани с 2005 года более 30 тысяч семей приобрели жилье по соципотеке

В ЖК «Салават купере» в настоящее время строятся пять соципотечных домов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани с 2005 года более 30 тысяч семей приобрели жилье по социальной ипотеке. Об этом на совещании «деловой понедельник» сообщил начальник управления жилищной политики города Ренат Шамсутдинов.По его словам, в 2019-2023 годах участниками программы стали более 6,5 тысячи семей. А за первое полугодие их количество составляло 178. Новые претенденты будут заселены в четвертом квартале текущего года.

Кроме того, с 2020 года возможность участия в программе социальной ипотеки есть и у молодых семей, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. За три года реализации программы ее участниками стали 2,3 тысячи жителей Казани.

Отметим, в казанском ЖК «Салават купере» в настоящее время строятся сразу пять соципотечных домов. Они рассчитаны на 564 квартиры.

Напомним, в Казани 49 молодых горожан получат квартиры по программе социальной ипотеки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram