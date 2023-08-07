Куляжев: в Казани в 2023 году на дорожные работы выделили 27 миллиардов рублей

Всего в столице Татарстана ремонт проведут на 47 участках дорог. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в Казани на строительство дорог направили 27 миллиардов рублей. Об этом в мэрии на совещании «деловой понедельник» сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. По его словам, из общей суммы 16,7 миллиарда рублей выделили на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 6,5 миллиарда рублей - на ремонт улично-дорожной сети, 2,8 миллиарда рублей - на реализацию программы «Наш двор». Еще за миллиард рублей отремонтируют дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Отметим, всего в столице Татарстана ремонт проведут на 47 участках дорог на площади более 1,5 миллиона квадратных метров. Все эти работы идут в соответствии с графиком и соблюдением качества, заверил Куляжев.

Напомним, в двух районах Казани решили построить дороги за полмиллиарда рублей.

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