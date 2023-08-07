Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 8:04

В Татарстане в реке Кулегаш утонул 33-летний мужчина

В татарстанской деревне Каменный Ключ на реке утонул мужчина
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Спасатели в 50 метрах от берега реки извлекли тело мужчины. Фото: МЧС Татарстана

Спасатели в 50 метрах от берега реки извлекли тело мужчины. Фото: МЧС Татарстана

В Агрызском районе 6 августа в реке Кулегаш утонул 33-летний мужчина. Информация об этом поступило на единый номер экстренных служб, сообщает МЧС Татарстана.

Несчастный случай произошел в деревне Каменный Ключ. Спасатели в 50 метрах от берега реки извлекли тело утонувшего. После его передали сотрудникам полиции. При этом это место не было оборудовано для купания.

По предварительной информации, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram