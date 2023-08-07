В Татарстане в реке Кулегаш утонул 33-летний мужчина

Спасатели в 50 метрах от берега реки извлекли тело мужчины. Фото: МЧС Татарстана

В Агрызском районе 6 августа в реке Кулегаш утонул 33-летний мужчина. Информация об этом поступило на единый номер экстренных служб, сообщает МЧС Татарстана.

Несчастный случай произошел в деревне Каменный Ключ. Спасатели в 50 метрах от берега реки извлекли тело утонувшего. После его передали сотрудникам полиции. При этом это место не было оборудовано для купания.

По предварительной информации, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

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