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НовостиОбщество7 августа 2023 7:09

Власти Казани требуют признать незаконными два здания на улице Космонавтов

Для этого исполком города обратился в суд
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В первой судебной инстанции исполкому Казани отказали, теперь дело за апелляцией.

В первой судебной инстанции исполкому Казани отказали, теперь дело за апелляцией.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани местные власти еще год назад подали в Арбитражный суд Татарстана иск о признании незаконной эксплуатацию предпринимателем двух зданий по адресу: улица Космонавтов, 67. Вот только исполком города в этом отказали, поэтому он подал апелляцию в кассационный суд Самары.

Власти Казани упирают на то, что нежилые здания высотой два и четыре этажа общей площадью более 2 тысяч квадратных метров используются предпринимателем без каких-либо разрешений на строительство. А это создает угрозу жизни и здоровью людей.

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