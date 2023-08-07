Расчет зарплаты проводился по начислениям работников предприятий и организаций республики. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане в январе-мае средняя зарплата выросла на 16,4%. Этот показатель составил 57,4 тысячи рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, расчет зарплаты проводился по начислениям работников предприятий и организаций республики, включая субъекты малого предпринимательства. При этом реальная заработная плата, учитывая индекс потребительских цен и тарифы на товары и услуги, выросла на 10,8%.

Напомним, в Татарстане работа тракториста стала одной из самых высокооплачиваемых по России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram