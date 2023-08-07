Казань по итогам 2022 года вошла в топ-40 городов России по вводу жилья

По сравнению с 2021 годом в столице Татарстана введено на 30,2% меньше жилья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казань по итогам 2022 года заняла 39 место среди городов России по вводу жилья. За этот период в столице Татарстана было построено 874,5 тысячи квадратных метра. Это 0,67 квадратных метра на одного горожанина.

По сравнению с 2021 годом в Казани введено на 30,2% меньше жилья. Уровень обеспеченностью жилыми помещениями составляет 27,5 квадратных метра на человека.

Также в этом рейтинге 63 строчку занял еще один татарстанский город - Набережные Челны. Там за прошлый год было введено 292,2 тысячи квадратных метра жилья или 0,53 квадратных метра на одного горожанина. Это на 9,4% меньше, чем в 2021 году.

Больше всего жилья в расчете на одного человека введено в Краснодаре (2,47 квадратных метра), Новороссийске (1,97 квадратных метра) и Сочи (1,77 квадратных метра), а меньше всего в Мурманске, Комсомольске-на-Амуре и Магадане, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в центре Казани построят новый жилой комплекс из трех домов.

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