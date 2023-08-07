В Татарстане трассе М-12 завершили строительство левой ветки моста через Волгу

Строительство моста началось в ноябре 2021 года. Фото: пресс-служба «Автодора»

На территории Татарстана завершена надвижка последнего пролета левой ветки (по направлению к Москве) моста трассы М-12 через Волгу. Строительство самого протяженного сооружения на данном направлении – 3 362 метра, началось в2021 году. Чтобы соединить два берега, ушло 20,5 месяца, сообщает пресс-служба «Автодора».

«Сейчас осталось надвинуть пролетное строение правой нитки моста в направлении Казани, менее 100 метров, чтобы можно было пройти пешком с одного берега Волги на другой», - отметили в компании

Напомним, трасса М-12 будет скоростная с платными участками, оно объединит 17 регионов. А из Казани до Москвы благодаря новой дороге путь на машине сократиться в 3,5 раза.

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