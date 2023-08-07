В Татарстане в результате ДТП с трактором погибли три человека

Авария произошла вечером в воскресенье. Фото: МВД по РТ

В Татарстане вечером в воскресенье, 6 августа, на дороге Арск - Большая Атня произошло столкновение между автомобилем «Лада» и трактором, сообщает МВД республики.

По предварительным данным, водитель отечественной машины не выбрал безопасную скорость и дистанцию, из-за чего врезался в состав прицепа трактора. При этом у спецтехники на момент происшествия были выключены внешние световые приборы.

В результате аварии погибли три человека, которые находились в «Ладе», в том числе пятилетний ребенок. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в Татарстане за первое полугодие 2023 в ДТП погибло 8 детей.

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