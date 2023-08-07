трамваи МТБ-82 и ЗИУ-5 были помещены на аллею после реставрации. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на Аллее славы появились два старых троллейбуса. Речь идет об экспонатах 40-х и 60-х годов прошлого века, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Этот музей находится на улице Петербургской прямо под открытым небом. Гости и жители города имеют возможность сфотографироваться со старинными трамваями и троллейбусами.

Кроме того, на Аллею после реставрации были помещены трамваи МТБ-82 и ЗИУ-5. При восстановлении их вагонов специалисты старались использовать родные детали. В ближайшее время их отделка продолжатся.

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