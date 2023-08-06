Разработчики из Казани создали программу, предсказывающую лесные пожары

При помощи этого программного обеспечения в будущем можно будет также отслеживать места незаконной вырубки в лесах, а также популяции животных. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Новосибирске в эти дни проходит научно-практический интенсив «Архипелаг-2023». На его полях разработчики из Казани представили программное обеспечение, которое в ближайшем будущем будет не только искать источники лесных пожаров, но и предсказывать их возникновение.

«Уникальность этой разработки в возможности проведения анализа большого количества параметров, за счет идет не только фиксация мест очага возгорания, но и прогноза его возникновения. Это позволит более оперативно реагировать экстренным службам», - цитирует RT лидера проекта Дмитрия Сорожкина.

Само представленное программное обеспечение имеет в основе модели искусственного интеллекта с системой компьютерного зрения и машинного обучения. При этом функционал разработки можно увеличить. Не только предсказывать лесные пожары, но и находить незаконные вырубки, а также отслеживать популяции животных.

Напомним, на интенсиве «Архипелаг-2023» был выявлен самый молодой оператор беспилотников в России. Им стал 14-летний школьник из Татарстана, который победил остальных, более опытных, участников соревнований.

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