С начала 2023 года в Татарстане посещаемость отелей сократилась на 5,4%

Больше всего услугами гостиниц и отелей Татарстана воспользовались в июне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С января по июнь 2023 года в гостиницах и отелях Татарстана число посетителей снизилось на 5,4%, по сравнению с первыми шестью месяцами 2022-го. В этот раз за указанный период такими коллективными средствами размещения на территории республики воспользовались более 1,2 миллиона человек, гласят данный Росстата.

В январе в гостиницы и отели Татарстана заселились около 170 тысяч человек, в феврале — 168,6 тысячи, в марте - 194,6 тысячи, в апреле – 206,2 тысячи, в мае – 217,1 тысячи, в июне – 245,7 тысячи человек.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о том, что поток посетителей в санатории Татарстана увеличился на 9,6%.

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