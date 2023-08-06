Корреспондент «Комсомольской правды» в Казани стала одним из победителей регионального этапа конкурса «Стальные русла потоков энергии»

Журналист Татьяна Янькова заняла первое место в номинации «Жить добротой» конкурса на лучшее освещение в региональных СМИ деятельности организаций системы «Транснефть».

Приуроченный к 30-летию компании конкурс проводился с целью продвижения достижений, модернизации и инновационного развития трубопроводной отрасли страны, а также поддержки и развития открытого диалога с российскими журналистами.

В творческом состязании участвовали публикации и видеосюжеты журналистов Казани, Перми, Ижевска, Альметьевска по трем направлениям: «Опережая время», «Сохранить и приумножить» и «Жить добротой», где нашли отражение производственная деятельность компании, ее экологические проекты, а также волонтерская и благотворительная активность.

Награждение лучших авторов было организовано в торжественной обстановке в аппарате управления АО «Транснефть - Прикамье» в Казани, где победителей поздравил генеральный директор организации Олег Балабанов.

Также для журналистов провели экскурсию в корпоративном музее, где они познакомились с основными вехами становления предприятия.