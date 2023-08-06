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НовостиОбщество6 августа 2023 12:22

В Марий Эл из-за жары решили ввести режим повышенной готовности

Он будет действовать практически до конца августа
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Режим повышенной готовности в Марий Эл начнет действовать уже с 7 августа.

Режим повышенной готовности в Марий Эл начнет действовать уже с 7 августа.

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

На территории Поволжье продолжает господствовать 30-градусная жара. А это означает высокий риск возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Ситуацию обсудили на межведомственном совещании в правительстве Марий Эл.

В связи с устоявшейся жарой, а именно для своевременного реагирования на возникающие из-за нее угрозы, было принято решение ввести на территории республики режим повышенной готовности. Он будет действовать с 7 по 28 августа 2023 года. Эта инициатива была поддержана главой Марий Эл Юрием Зайцевым.

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