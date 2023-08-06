Экс-министр связи РФ Никифоров предложил связать метро Казань и Иннополис

Учитывая, что эти два города находятся на разных берегах Волги, такой проект вряд ли осуществим в ближайшем будущем. Фото: metshin.ru

Бывший министр связи РФ, а также экс-глав Иннополиса Николай Никифиров предложил соединить при помощи метро Казань и Иннополис. Он даже объявил в своем телеграм-канале о творческом конкурсе на лучший проект от подписчиков.

«Предложите свое видение развития единого «большого метро», связывающего Казань и «Большой Иннополис». Сколько должно быть веток метро? Как они могли бы пройти?», - написал Никифоров.

Отметим, что в Казани сейчас полным ходом идет строительство второй ветки метро. Дело это не быстрое и очень дорогостоящее – смета исчисляется миллиардами. А учитывая, что Иннополис находится в Верхнеуслонском районе Татарстана через Волгу от Казани, то становится понятным, что два эти города соединят метро, по крайне мере в ближайшем будущем.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram