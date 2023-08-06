В Татарстане продлят реализацию концепции «Безопасный город» до 2027 года

В городах республики продолжат устанавливать видеокамеры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опубликован проект продления в Татарстане реализации концепции «Безопасный город» до 2027 года. Ранее работы по ней должны были проводить только до 2022 года. Сейчас документ о продлении находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно, документу в Татарстане должны быть разработаны дальнейшие мероприятия по реализации концепции. Речь, в том числе, идет и об инвентаризации информационных систем и их модернизации. Также будут разработаны модели взаимодействия служб и ведомств в рамках программы «Безопасный город».

Напомним, все это делается для большей эффективности работы установленных в городах республики видеокамер, записи с которых помогают раскрывать различные преступления.

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