Евгений Свечников станет хоккеистом «Ак Барса» за 50 миллионов рублей

Минувший сезон 26-летний форвард провел в НХЛ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший форвард «Сан-Хосе» Евгений Свечников перейдет в казанский «Ак Барс». Как сообщил собственный источник близкий к ситуации, клуб и хоккеист даже уже согласовали будущий контракт, по которому Свечникову положена зарплата более 50 миллионов рублей за сезон.

Для справки, минувший сезон 26-летний форвард провел за океаном, где в составе «Сан-Хосе» отметился 14 (8+6) баллами в 59 матчах. Этим летом он стал неограниченно свободным агентом. Напомним, при всем этом Евгений Свечников является воспитанником «Ак Барса».

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