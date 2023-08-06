В Казани салон красоты следователи проверяют из-за окна, упавшего на клиентку

Сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Казани как обычно пришла в салон-красоты, который она называет заведением премиум-класса. Во время оказания услуг, во время порыва ветра открытое окно вылетает со своего места и падает на женщину. Стеклопакеты не выдерживают и раскалываются. Клиентка не порезалась, но получила травмы.

«По данному факту начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там отметили, что по результатам проверки будет принято решение возбуждать уголовное дело или не возбуждать.

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