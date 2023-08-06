«Думаю, что это психологический момент»: Рахимов о разгромном поражении «Рубина» в игре со «Спартаком»

Главный тренер казанцев, был удивлен неправильной реакцией своих подопечных на второй забитый гол. Фото: rubin-kazan.ru

В субботу, 5 августа, Казань принимала очередной матч РПЛ. На домашней арене местный «Рубин» встречал московский «Спартак». Игра началась с прессинга хозяев. Не прошло и половины первого тайма, как игроки «Рубина» дважды почти поразили ворота соперника.

На что вскоре получила ответ в виде одного реализованного гола. Спортивная злость и хладнокровие, что было потом точно не известно. Но казанцы быстро сравняли счет. Через некоторое время «Рубин» снова пропускает, причем довольно нелепый мяч. Счет на табло 1:2 в пользу «Спартака». И тут начинает происходить невероятное. Игра у казанцев начинает просто сыпаться. Один и еще один, финальный свисток. «Рубин» проигрывает «Спартаку» с разгромным счетом 1:4. Болельщики казанской команды, мягко говоря, в шоке.

«Мне понравилась реакция команды на первый пропущенный гол. Мы продолжали играть, выглядели очень неплохо, сравняли счет. Но меня очень удивил второй простой мяч и реакция после него. Мы просто выбились из колеи и 15 минут были в каком-то нокауте, отсюда пропустили еще два мяча. Я и команде сказал, что была очень нехорошая реакция на второй пропущенный мяч. Мы уже не сумели вернуться в игру», - сказал на послематчевой пресс-конференци главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. – «Получаешь простейшую подачу в штрафную, пропускаешь второй мяч, и дальше команда просто ломается. Я думаю, что все-таки это психологический момент: ты пропускаешь второй раз, тебе снова нужно отыгрываться. Может быть, связано с психологией».

Напомним, что следующая домашняя игра у «Рубина» состоится 8 августа. В рамках матча группового этапа FONBET Кубка России казанцы встретятся с московским «Локомотивом».

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