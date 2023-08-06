Метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, какая зима ожидает Татарстан

Осенью будет тепло также, как и летом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Осень, да и зима в целом в Татарстане в 2023 году ожидаются более теплыми чем обычно. Уже сейчас сентябрь прогнозируется с температурой воздуха выше климатической нормы, поэтому, можно сказать, лето в республике задержится, заявил метеоролог КФУ Тимур Аухадеев.

Как объяснил ученый на погоду в Татарстане влияют глобальный процессы в масштабах всей планеты. В частности, на данный момент в Тихом океане вода оказалась чересчур разогретой. Уже это дает по всей планете рост температуры воздуха на 0,5 градуса, рассказал Аухадеев в программе «Интервью без галстука». По мнению ученого ближайшие полгода будут, скорее всего, более теплыми, чем обычно.

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