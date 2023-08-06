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НовостиПроисшествия6 августа 2023 7:21

В Татарстане отец с сыном заплыли за буйки и начали тонуть, выжил только ребенок

В татарстанском Лениногорске отец с сыном заплыли за буйки, спасатели смогли вытащить из воды только ребенка мужчина погиб
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Трагедия произошла на городском пляже.

Трагедия произошла на городском пляже.

Фото: МЧС Татарстана

Днем в субботу, 5 августа, в Лениногорске на озере Нижнее мужчина и его несовершеннолетний сын купаясь заплыли за буйки. В один из моментов они начали тонуть. Дежурившие на пляже спасатели тут же кинулись им на помощь. Однако из воды они смогли достать живым только мальчика. Мужчина утонул. Его тело было поднято водолаза с глубины двух метров и доставлено на берег.

«Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил», - сообщили в МЧС Татарстана.

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