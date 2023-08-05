«Рубин» и «Спартак» опубликовали стартовые составы на игру 3 тура РПЛ в Казани

Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Стали известны стартовые составы на игру третьего тура Российской премьер-лиги «Рубин» - «Спартак». Матч пройдет сегодня, 5 августа 2023 года, на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

В стартовый состав хозяев вошли: Юрий Дюпин, Илья Рожков, Алексей Грицаенко, Александр Мартынович, Игор Вуячич, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Марат Апшацев, Александр Зотов, Джоэль Фамейе и Мирлинд Даку.

У «Спартака» с первых минут выйдут Александр Максименко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин, Виктор Мозес, Тео Бонгонда, Квинси Промес и Александр Соболев.

Команды уже прибыли на стадион и начали разминку. Ранее мы рассказывали, что происходит в Казани перед матчем «Рубин» - «Спартак». Узнать, где можно посмотреть бесплатную трансляцию и прогноз на игру можно здесь.

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