В Менделеевске появится производство для посола мясного сырья

Завершить работы планируют к концу декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Менделеевске на химзаводе им. Карпова начнут производить нитритно-посолочную смесь. Ее используют для посола мясного сырья.

В настоящий момент на заводе проводятся пуско-наладочный работы. Завершить работы планируют к концу декабря. Затем в планах выйти на производство порядка 77,6 тысячи тонн продукции в год.

Инвестировать в производство планируют 340 миллионов рублей. Дополнительно на заводе появятся 56 новых рабочих мест, сообщает «Татар-информ».

Ранее в Менделеевске начали сборку стеклянного купола, претендующего на рекорд России.

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