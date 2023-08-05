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НовостиОбщество5 августа 2023 12:19

В Менделеевске появится производство для посола мясного сырья

На эти цели выделили 340 миллионов рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Завершить работы планируют к концу декабря.

Завершить работы планируют к концу декабря.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Менделеевске на химзаводе им. Карпова начнут производить нитритно-посолочную смесь. Ее используют для посола мясного сырья.

В настоящий момент на заводе проводятся пуско-наладочный работы. Завершить работы планируют к концу декабря. Затем в планах выйти на производство порядка 77,6 тысячи тонн продукции в год.

Инвестировать в производство планируют 340 миллионов рублей. Дополнительно на заводе появятся 56 новых рабочих мест, сообщает «Татар-информ».

Ранее в Менделеевске начали сборку стеклянного купола, претендующего на рекорд России.

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